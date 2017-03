A Guarda Civil Municipal (GCM) de Barueri divulgou, no fim de semana, um relatório de algumas ocorrências em que atuou no mês de fevereiro. Entre elas, prisões de suspeitos de tráfico de drogas e uma suspeita de falsificação com R$ 9,8 mil em notas falsas. Confira algumas das ocorrências:

Por esporte

O monitoramento da Guarda flagrou, no dia 13 de fevereiro, um Hiunday / HB20 (que havia sido roubado em novembro em Carapicuíba) circulando pela região do Engenho Novo.

A Romu fez a abordagem na rua Dempachi Nakayama (Jd. Tupanci) e conduziu à delegacia o condutor, que estava armado com uma pistola 380 carregada com sete munições e disse, sem apresentar documentação, ser praticante de tiro esportivo. Sua habilitação também estava vencida.

Falsiane

Após ‘passar’ notas falsas de R$ 100 em comércios da Aldeia de Barueri, uma mulher de 19 anos foi detida pela Guarda, no Jd. Maria Helena, no dia 3 de fevereiro, em posse de mais R$ 9.800 em cédulas falsas.

O caso foi registrado no distrito policial e ela, juntamente com o homem que estava no carro no momento da abordagem, foi indiciada pelo crime de moeda falsa.

Esperando o ônibus

Num ponto de ônibus da rua Atenas (Jd. Califórnia), guardas municipais prenderam em flagrante, no dia 13, o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura da Romu, tentou se livrar de uma pochete atirando-a ao chão.

No interior do objeto foram encontrados 45 invólucros com cocaína e R$ 470 em dinheiro. O caso foi registrado na delegacia e o rapaz permaneceu preso por tráfico de drogas.

Amor bandido

No dia 12, um adolescente de 16 anos e uma moça de 18 foram capturados em flagrante pela Guarda de Barueri vendendo drogas na rua Adriático (Jd. Júlio).

Com o casal foram apreendidos 14 pedras de crack e três papelotes com maconha, além de R$ 296 em dinheiro. Após registro na delegacia, ele foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude; ela, à cadeia pública.

Bêbado e equilibrista

Acionada para atender chamado de perturbação do sossego público na rua Celina (Pq. dos Camargos), na madrugada do dia 12, a Guarda se deparou com um indivíduo fazendo acrobacias em uma moto Suzuki / GSXR.

Na abordagem foi constatado que ele estava bêbado. Pela delegacia, a habilitação do homem foi retida e a moto foi encaminhada para o pátio de apreensão de veículos.

Olha a faca

Na tarde do dia 3, um adolescente de 16 anos de idade foi flagrado pela Guarda escondendo uma faca na meia, dentro do prédio da Promotoria de Justiça (no Jd. Dos Camargos), enquanto aguardava para se apresentar ao promotor.

O menor foi encaminhado à delegacia, onde sua mãe assinou Termo de Compromisso e Responsabilidade comprometendo-se a apresentá-lo ao Ministério Público.