GCM prende ladrões que faziam arrastões em ponto de ônibus no Conceição

Na Operação “Amanhecer Seguro”, que visa a intensificação das rondas em pontos de ônibus e terminais nas primeiras horas do dia, uma equipe ROMO (rondas operacionais com motocicletas) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, prendeu, na manhã de sábado, 11, após troca de tiros, dois suspeitos de praticarem arrastões em um ponto de ônibus no Jardim Conceição.

A ação ocorreu por volta das 6h30. De acordo com a GCM, ao avistarem dois indivíduos em atitude suspeita, os guardas pediram para eles pararem.

Os suspeitos então iniciaram uma fuga com a motocicleta. O garupa teria atirado nos GCMs, que revidaram e acertaram a perna do atirador.

“Após o ocorrido a equipe conseguiu abordá-los, bem como localizaram a arma. Diante dos fatos foi solicitado o socorro do SAMU que encaminhou o indivíduo ao Hospital Municipal, onde permaneceu internado para cirurgia, e o condutor da motocicleta foi conduzido ao 05º Distrito Policial”, informa a GCM.

Reconhecidos

Na delegacia, uma senhora compareceu relatando ter sido vítima de roubo pela dupla.

Desta forma foi ratificada a voz de prisão e elaborado boletim de ocorrência por roubo e os indivíduos permaneceram a disposição da Justiça.