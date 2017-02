GCM recupera 22 veículos roubados ou furtados na região

Através de patrulhamento nos bairros, a Guarda Civil de Osasco recuperou 22 veículos roubados ou furtados no primeiro bimestre de 2017.

Todos os veículos foram conduzidos ao Distrito Policial onde foram elaborados boletins de ocorrência de localização e posteriormente a devolução aos proprietários.

“Estamos nos empenhando em alterar esses dados, pois o mais adequado é a diminuição desses números, utilizando-se de novas estratégias com mais emprego de viaturas nas ruas, fazendo com que o efeito presença dos agentes colabore para que o crime não ocorra”, disse o comandante Raimundo Pereira.

Resultado da última semana

Dia 14/02 terça-feira, um Fiat Palio ano 2000 no Centro, de Osasco.

Em 16/02 quinta-feira, uma motocicleta CB 300 ano 2011, um automóvel Classic, ano 2011 e uma camioneta saveiro ano 1995, todos na zona Sul de Osasco.

Dia 18/02 quinta feira, uma motocicleta fazer ano 2015, no Jd Baronesa, os GCMs localizaram somente o quadro, sendo identificada pelo número do chassi.

Em 19/02 domingo, uma motocicleta Triumph/tiger Xc, ano 2015, no Jd. Bussocaba. Que havia sido roubada a menos de 2 horas.

Dia 20/02 segunda feira, um ronda CITY, ano 2011, localizado no Jd Santo Antonio.

Dia 22/02, uma motocicleta XRE 300, ano 2012, que foi localizada pelos guardas em um terreno baldio ao lado do Cemitério Belo Vista.