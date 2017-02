Leandro Conceição

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco funciona hoje com menos de um terço do efetivo considerado ideal. É o que avalia o prefeito Rogério Lins (PTN). De acordo com ele, a cidade tem cerca de 250 guardas em atividade, enquanto deveria ter em torno de 800.

“Hoje, a Guarda deve ter em ativa pouco mais de 250 guardas. Na sua criação, há mais de 20 anos, a corporação já chegou a ter 500 guardas civis”, observou.

“A cidade cresceu, ficou mais populosa, mais rica, desenvolvida e, obviamente, com mais problemas [na segurança]. E hoje nossa corporação tem metade do efetivo inicial, onde deveria ser, no mínimo, o dobro”, analisou Lins, em evento na manhã desta quarta-feira, 1º.

O prefeito avaliou ainda que “o número ideal para a Guarda Civil seriam 800 homens hoje, para atender minimamente a zeladoria, o cuidado dos equipamentos públicos, e ajudar no combate direto à violência”.

Segundo Rogério Lins, a administração municipal planeja abrir concurso público para aumentar o efetivo da Guarda. Mas antes é preciso atender a reivindicações da categoria, como aumento salarial, para tornar o cargo mais atraente.

“Salário incompatível”

O prefeito declarou que atualmente, com pouco mais de R$ 1,1 mil de salário inicial, o vencimento dos guardas “é um dos piores da região” e “não é compatível com a função”.

“Nós vamos abrir concurso para a Guarda Civil. Mas antes tem que fazer uma evolução salarial. Senão, não vai ser atrativo a pessoa vir ser efetivo da Guarda Civil, para cuidar da vida, da segurança das pessoas, e colocar sua vida em risco, por um salário que, para o mercado, para a região, não está compatível”, disse Rogério Lins.

E o possível reajuste dos guardas só deve entrar em pauta no ano que vem. “Eles estão cientes que, neste primeiro ano, temos dificuldades financeiras, orçamentárias”, afirmou o chefe do Executivo.

“Mas que nós vamos iniciar o diálogo e quero implantar melhorias no segundo ano de governo, em relação a evolução salarial e de carreira da Guarda Civil, dos vigias, e de outras categorias que estão defasadas na administração municipal”, completou o prefeito de Osasco.

Novo comandante

As declarações do prefeito foram feitas após cerimônia de posse do novo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, Raimundo Pereira Neto.