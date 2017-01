Mesmo derrotado por 2 x 1 para o Fluminense, no domingo, 8, no estádio do Rochdale, o Grêmio Osasco terminou a primeira fase como líder do grupo 27, com seis pontos, e avançou à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual vai encarar o Juventus.

Audax

O GEO já chegou mais longe na competição que seu irmão “rico”, o Osasco Audax, que recebe mais investimentos do investidor dos clubes, o banqueiro Mário Teixeira.

O Audax ficou no empate em 1 x 1 com o Santos, domingo, na Arena Barueri e, com quatro pontos, ficou em terceiro do grupo 25 e foi eliminado da Copinha.