Gestões começam com mutirões de limpeza na região

Novos prefeitos// Sem ações midiáticas como João Doria (PSDB), que se vestiu de gari em São Paulo, os prefeitos da região também começaram o mandato querendo mostrar serviço à população na área de zeladoria dos municípios. Mutirões de limpeza visam diminuir os riscos de enchentes com as chuvas de verão

Limpeza de rios e córregos de Itapevi

Uma das primeiras medidas tomadas por Igor Soares (PTN) como prefeito de Itapevi foi a ordem para intensificar a limpeza de rios, córregos, bueiros e bocas de lobo no município. Igor acompanhou equipes de trabalho da prefeitura e fez um apelo à população para colaborar com a limpeza da cidade.

“Além das ações da prefeitura, conto com o seu apoio para limparmos a cidade. Faça a destinação correta do lixo e dos móveis. Hoje, encontramos sofá, colchão, madeiras e muito mais dentro de córregos”, declarou.

Manutenção e coleta de lixo em bairros de Barueri

Em Barueri, o mandato de Rubens Furlan (PSDB), começou com ações como um mutirão de limpeza iniciado na segunda-feira, 2, em diversos bairros da cidade. A ação consiste na revitalização de áreas que nos últimos três meses não recebiam a manutenção de vias nem a coleta de lixo necessárias, de acordo com a atual gestão.

Funcionários do município realizam ações como capinação, limpeza de canteiros e remoção de entulhos, além da retirada de outros materiais que foram descartados de forma irregular em diversos pontos do município.

O secretário de Serviços Municipais, Orlando Alvarez, disse que as operações de limpeza vão continuar intensas nos próximos dias e pede que a população colabore com a limpeza da cidade. “Evite o descarte de entulhos e outros materiais em quaisquer áreas da nossa cidade”, disse. Para informações ou orientações, o telefone é 4163-7200.

Em Osasco, Rochdale recebe operação

Em Osasco, o prefeito Rogério Lins (PTN), realizou um mutirão de limpeza no bairro do Rochdale, na zona Norte, com o intuito de diminuir os riscos das enchentes, comuns na região.

O mutirão, com 150 agentes do município, engloba as Ruas Cuiabá, Júlio Adão, Dolores Duran e a Avenida Brasil.

São realizados os serviços de roçagem, capinagem das sarjetas, limpeza das vias, recolhimento de lixos, além do desentupimento de esgotos e desobstrução das bocas de lobos.