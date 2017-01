giro das cidades

Poupatempo

O Poupatempo Carapicuíba realiza na manhã desta sexta-feira, dia 27, um exercício de abandono do prédio com a participação dos funcionários e cidadãos presentes na unidade. A iniciativa faz parte dos procedimentos de segurança e é essencial para que a equipe esteja preparada nas situações que exijam uma rápida e organizada evacuação do local.

Visibilidade Trans

Acontece nesta sexta-feira, 27, às 10h, o “Café Sem Preconceito”, no auditório da Secretaria da Mulher de Barueri. O evento é organizado pela Coordenadoria da Diversidade Sexual, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. No encontro, serão debatidos temas sobre identidade de gênero, dentre outros assuntos que geram reflexão sobre a intolerância e o preconceito no universo trans. Inscrições em facebook.com/secmulherbarueri ou no telefone 4706-4046.

Saúde

A Prefeitura de Jandira realizou uma força-tarefa para reduzir as filas de espera nas unidades de saúde. No dia 2 de janeiro, foram encontradas 23 mil consultas com especialistas e exames aguardando agendamento, a maioria de três anos atrás. Em 20 dias, a Central de Regulação conseguiu agendar mais de 2.400 consultas e exames. Muitos desses agendamentos foram conseguidos por meio do Bolsão de Vagas, oferecido diariamente pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), setor da Secretaria Estadual de Saúde.