Em Itapevi, funcionários públicos do município trabalham em meio às goteiras em diversos departamentos do município. Em alguns locais, os servidores chegam a usar guarda-chuva para proteger materiais de trabalho e seus pertences da água.

“Esta é a situação de muitos prédios públicos. Goteiras e mais goteiras. Verdadeiro descaso com os equipamentos públicos”, declarou o prefeito Igor Soares (PTN), após visita ao Programa de Saúde da Família (PSF) Chácara Santa Cecília.

“Absurdo”, diz prefeito

“Funcionária precisa trabalhar com guarda-chuva aberto dentro da sala. Absurdo! Também recebi relatos de goteiras na quadra do Ginásio Poliesportiva, que foi recentemente reformado. No Paço Municipal também há salas alagadas”, disse o prefeito.

“Vamos ter muito trabalho para colocar a casa em ordem, mas estou convicto que conseguiremos resolver não só estes, mas muitos outros problemas de Itapevi”, completou Igor Soares.