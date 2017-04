Com os protestos durante a greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista, poucos comércios abriram as portas na manhã desta sexta-feira, 28, no Centro de Osasco, maior área comercial da região.

Osasco amanheceu sem a circulação de ônibus e com os trens da CPTM parados, com protestos contra a reforma na região central.

Os atos reúnem representantes de diversas categorias, como metalúrgicos, comerciários, bancários, frentistas e professores, além de movimentos sociais.