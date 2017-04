Greve geral: Osasco amanhece sem circulação de ônibus

Com a greve geral nesta sexta-feira, 28, a cidade de Osasco amanheceu sem circulação de ônibus municipais. No Largo, alguns ônibus que tentaram sair do terminal tiveram os pneus furados por grevistas. O terminal da Vila Yara amanheceu vazio.

Os ferroviários também aderiram à greve e os trens da CPTM não estão funcionando.

Trabalhadores realizam manhã de manifestações contra as reformas da Previdência e trabalhista pela região, com o bloqueio de diversas vias. Um dos principais pontos de concentração é o Centro de Osasco.