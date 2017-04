Grupo de Osasco na internet tem venda de notas falsas

Mais de um anúncio de participantes do grupo "Feira do rolo em Osasco" no Facebook promovem a venda de notas falsas de dinheiro

A denúncia chegou até a redação do Visão Oeste por meio de mensagem anônima de leitores, com prints dos anúncios. “O anúncio dizia que as notas são idênticas às originais”, diz a mensagem anônima. “Com marca d´água e etc”.

Na postagem de um dos vendedores havia um telefone de contato. Segundo ele, seria cobrado R$ 200 para R$ 2 mil em notas falsas, e R$ 300 para R$ 3 mil em dinheiro falsificado.

Em uma outra publicação dizia: “Notas de 5, 10, 20, 50 e 100. Selo holográfico, marca d´água, ásperas, fita de segurança, passa na caneta”. De acordo com o vendedor, “trabalho com envio por sedex 10, chega no dia seguinte para você”.