Grupo organiza manifestação em defesa de Rogério Lins

Um grupo de apoiadores de Rogério Lins (PTN-Podemos), organiza uma manifestação em defesa do prefeito eleito de Osasco, no centro da cidade.

O ato seria nesta sexta-feira, 23, mas foi adiado para, explica a organização, não atrapalhar o comércio em período de compras natalinas. Agora, a manifestação deve ocorrer na manhã de terça-feira, 27.*

Eleito com mais de 218 mil votos, Lins está com prisão preventiva decretada desde o dia 6, na Operação Caça Fantasmas, do Ministério Público estadual, e ainda não foi detido por estar em viagem aos Estados Unidos com a família.

Com este cenário, Osasco vive dias de incerteza sobre a próxima administração do município, se Lins vai conseguir na Justiça escapar da prisão, se pode assumir mesmo que esteja preso ou se a vice eleita, Ana Maria Rossi (PR), esposa do ex-prefeito Francisco Rossi (PR), assume a prefeitura.

“Precisamos ir para a rua para poder garantir nosso direito”

Armando Gonçalves, um dos organizadores do ato, declara, em vídeo feito para convidar outras pessoas que apoiam o prefeito eleito para o ato, que “a Justiça Eleitoral já determinou que a eleição foi válida. Precisamos ir para a rua para poder garantir nosso direito”.

Ele foi candidato a vereador na chapa de Rogério Lins.

*Matéria atualizada às 15h13 desta sexta-feira, 23/12