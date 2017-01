Guarda Civil de Itapevi vai utilizar arma de choque

A partir da próxima sexta, 3, 29 agentes da Guarda Civil Municipal de Itapevi poderão utilizar a “taser”, arma de choque não letal, após entrega dos certificados do curso de instruções.

“A capacitação dos agentes é uma grande conquista para que todos estejam preparados para uma abordagem que atenda aos requisitos do Policiamento Comunitário” , disse o comandante da GCM de Itapevi, Humberto Araújo. “Com isso, a vida humana é sempre preservada”.

A cerimônia de entrega das certidões será realizada no Paço Municipal e contará com a participação do prefeito Igor Soares, que fará a entrega dos armamentos.

A corporação recebeu, ainda em 2016, 50 novos tasers do programa “Crack, é possível vencer”, em convênio com o Ministério da Justiça e Cidadania. No entanto, faltava a contratação de uma equipe especializada para ensinar os agentes a manusear o equipamento.

“A legislação exige a obrigatoriedade de um curso para que os guardas possam utilizar a pistola elétrica, o que a gestão anterior não havia feito e nós fizemos”, disse Kleber Maruxo, secretário de Segurança, Trânsito e Transporte.

Guarda Civil também recebeu do programa duas motocicletas, dois veículos e um micro-ônibus de monitoramento por câmeras, avaliado em R$ 870 mil. A GCM já realizou neste ano 40 das 80 horas de cursos de qualificação anuais exigidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Ao longo da semana, os oficiais receberam também cursos de técnica operacional, procedimentos das Guardas Municipais, armamento, munição e tiro.

A segunda turma inicia o curso no dia 10 de fevereiro e será formada por 26 alunos. Ao todo, serão capacitados 55 agentes para utilização das armas de choque.