Guarda de Barueri monitora bairros e eventos com micro- ônibus

O micro-ônibus da Guarda Municipal de Barueri está circulando pela cidade, em operações especiais pelos bairros e eventos com grande concentração de público. O veículo possui circuito próprio de câmeras de vigilância integrado à Central de Videomonitoramento da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

O micro-ônibus é equipado com sete câmeras com zoom, sendo uma acoplada ao mastro de sete metros de altura. O veículo foi adquirido há três anos no convênio com o programa do governo Federal “Crack” é possível vencer. “A unidade costumava ficar estacionada pelo bulevar central, mas como a região já é coberta por câmeras de vigilância, agora ela vai integrar operações especiais em bairros e eventos como a Feira Noturna de Barueri”, explicou a secretária de Segurança, Regina Mesquita.

De acordo com o responsável pelo Departamento de Videomonitoramento e Comunicações da Segurança, Wanderson de Jesus as imagens captadas pela unidade móvel são monitoradas simultaneamente pela equipe de serviço no micro-ônibus e pela Central de Videomonitoramento na Guarda. “A base móvel de monitoramento auxilia na prevenção à criminalidade e agiliza o atendimento de ocorrências e a execução de operações no trânsito”, informou Wanderson.