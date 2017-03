Guardas recuperam cadeira de rodas furtada do Pronto-Socorro

Os agentes da Guarda Civil Municipal de Osasco recuperaram uma cadeira de rodas furtada do Pronto-Socorro Dr. Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria. O objeto foi visto no dia 19, por uma funcionária da unidade, na casa de um homem, localizada na Rua Walt Disney no mesmo bairro.

Questionado pelos guardas, o homem disse que a cadeira de rodas foi um empréstimo de um amigo – adolescente de 15 anos – para carregar entulhos. De acordo com a dirigente do PS, o objeto foi furtado no dia 17.

Os dois possuem passagem pela polícia e foram encaminhados ao Distrito Policial para registro do boletim de ocorrência por receptação.