O verão chegou e com as altas temperaturas os cuidados com a saúde devem ser redobrados, sobretudo, com a pele para evitar queimaduras, câncer de pele e curtir a estação sem transtornos. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda intensificar o uso do filtro solar. O FPS (Filtro de Proteção Solar) 15 ou 20 devem ser utilizados diariamente e o FPS 30 ou superior para praia, piscina, corrida e demais atividades físicas.

É importante ficar atento, pois os produtos devem proteger contra os raios UVA e UVB, com aplicação 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicação a cada duas horas, com intervalo menor se a pessoa transpirar demais ou tiver contato com a água.

Outra dica é utilizar chapéu e roupas de algodão nas atividades ao ar livre, que retém cerca de 90% da radiação UV. Além do óculos de sol, que ajudam prevenir cataratas e lesões à córnea e também evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h.

No verão também é importante manter-se hidratado, aumentando a ingestão de líquidos como água, suco de frutas e água de coco. Na hora do banho, a temperatura da água deve ser morna ou fria para evitar o ressecamento da pele. Todos os dias, é recomendado utilizar um bom hidratante corporal para manter a quantidade de água na pele, entre 10% e 30%.

Para a alimentação, é indicado consumir alimentos como cenoura, abóbora, mamão, maça, beterraba, entre outros com cor vermelha e alaranjada. Essas frutas e legumes contém carotenóides, substância que retém as radiações ultravioletas. Também invista em comidas grelhadas, cozidas e cruas.