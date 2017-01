Hinode/GRB estreia com vitória em casa

Superliga B// Time comandado por José Roberto Guimarães venceu São José dos Pinhais por 3 sets a 0 no ginásio José Corrêa, em Barueri

Mais de três mil pessoas foram ao ginásio José Corrêa na noite de terça-feira, 24, para conferir a estreia do Hinode/GRB na Superliga B, a segunda divisão do vôlei feminino. E o time da casa, comandado pelo consagrado técnico José Roberto Guimarães, não decepcionou. Venceu fácil a equipe de São José dos Pinhais por 3 sets a 0 (parciais de 25×16, 26×24 e 25×12).

“É um projeto novo, mas estamos preparados para os desafios. Com o apoio da nossa torcida, que espero lote sempre o nosso ginásio, vamos atingir nosso objetivo, que é chegar a Superliga A. Esse projeto reserva muitas coisas para o futuro no crescimento do vôlei brasileiro e no desenvolvimento de pessoas”, declarou José Roberto Guimarães.

Time joga em Santa Catarina no sábado, 28

O próximo jogo do Hinode/GRBarueri pela Superliga B acontece neste sábado, 28, contra o Brusque (SC) fora de casa, às 20h.

O time volta a jogar no ginásio José Corrêa dia 4 de fevereiro, às 17h30, contra Chapecó.