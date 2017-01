Hinode/GRBarueri estreia em casa, nesta terça, às 19h30

Com entrada gratuita, jogo acontece no Ginásio José Corrêa, às 19h30

O Hinode/GRBarueri estreia nesta terça-feira (dia 24) na Superliga B de vôlei feminino contra as paranaenses de São José dos Pinhais. O jogo acontece no Ginásio José Corrêa, às 19h30. A entrada é gratuita.

Na apresentação do time na última terça-feira, 17, o técnico José Roberto Guimarães disse que “a cobrança vai ser grande, mas que o time estará preparado para enfrentar as dificuldades. É um sonho que está começando e todos podem ter certeza que vamos colher muitos frutos não só para Barueri, mas para as seleções brasileiras.”

A jogadora mais experiente do grupo, a ponteira Érika também ressaltou durante a apresentação que o time é jovem e que ela com a experiência que tem vai ajudar as “meninas” no que for possível dentro de quadra: “Tem horas que é preciso respirar e colocar o time para se acalmar, acho que essa será minha principal função. Quero acalmar o time nas horas difíceis.”