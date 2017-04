Osasco teve redução de 17,6% no número de vítimas de homicídio doloso no primeiro trimestre, com relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Foram 14 pessoas assassinadas na cidade entre janeiro a março deste ano, três a menos do que no mesmo período do ano passado.