ÁRIES (21/03 a 20/04)

No campo profissional, vibrações positivas estão a seu favor. Aproveite para começar novo projeto que estava aguardando para ser executado. O ariano é líder por excelência e exerce essa liderança com muita competência. Cuide mais da saúde.

TOURO (21/04 a 20/05)

Apegado aos hábitos saudáveis você vai tecendo a vida como o tecelão manuseia as linhas. Sempre atento as necessidades de familiares você não deixa ninguém à margem. No trabalho, deve prestar mais atenção às solicitações de antigos clientes.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Preserve a intimidade para poder avaliar aspectos práticos de sua vida. Por conta de sua liderança, o geminiano é constantemente solicitado para resolver inúmeros problemas de todos a sua volta. Porém, no seu dia a dia o sucesso é garantido.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Questionamentos vários estão tirando o sossego do canceriano. Sempre centrado nas questões de trabalho, por vezes você sente que o que lhe é solicitado tende a passar dos limites. Haja com diplomacia e desvie das pessoas que o pressionam.

LEÃO (22/07 a 22/08)

A intuição é arma poderosa para você se relacionar com as pessoas em geral. Atento aos interesses comerciais, o leonino procura analisar minuciosamente projetos e pedidos de novos trabalhos. No horizonte, possibilidade de viagens. Aproveite.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Teste novas opções de trabalho. Inovar ajuda a ampliar as já saturadas modalidades de desempenho na área comercial. O virginiano necessita de perfeição nos mínimos detalhes das tarefas executadas. Os entes mais queridos sentem sua ausência.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Não tenha receio de ficar sozinho. As pessoas que o cercam tendem a ser substituídas, mas isso não quer dizer que o libriano será abandonado. Você tem um grande magnetismo e incomoda aos mais obscuros. Atente para programa de exercícios.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalho extra no âmbito familiar. A assistência que os mais velhos requerem o escorpiano sempre encontra um jeito de suprir. Projetos interessantes e rendosos vão estar em pauta. Motive a equipe e tudo se posicionará para ser um sucesso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sensibilidade muito desenvolvida ajuda na convivência em família. Sempre festeiro, não dispensa uma reunião com amigos e participa ativamente de todos os eventos que se apresentam. Esteja alerta e proteja sua saúde com uma boa alimentação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você tem se superado na esfera de trabalho. Com competência e espírito de equipe, o capricorniano costuma fazer jus a sua fama. Novas informações serão importantes para alterar expectativas em um negócio familiar. Não relaxe nos exercícios.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Uma onda de pressentimentos vai deixar você alerta para administrar o que se prenuncia para os próximos dias. Seguir sua intuição pode ser o melhor a fazer. Não se deixe influenciar por pessoas derrotistas que sempre visam o fracasso alheio.

PEIXES (20/02 a 20/03)

O pisciano deve procurar se afastar de aborrecimentos e se fortalecer para enfrentar o dia a dia. Cuide bem da saúde praticando atividades calmas. Os negócios que se apresentam no m,são interessantes e você vai curtir o desafio. Família em alta.