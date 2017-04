Áries (21/3 a 20/4)

Tente fazer contatos esta semana. Desta forma, você poderá conhecer alguém que lhe trará novas oportunidades de trabalho. Você sentirá uma onda de amor, através da sua família, amigos e parceiro(a). Sua sensibilidade artística está alta, aproveite para captar tudo o que sente.

Touro (21/04 a 20/05)

Esta semana você está se sentindo mais amoroso e apaixonado. É uma ótima oportunidade para engatilhar um encontro com a pessoa amada. Na área financeira você será beneficiado devido à boa capacidade que tem em controlar seu dinheiro. Sua energia intuitiva ajudará a encontrar coisas que busca.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Grande momento para formar ou reforçar relacionamentos românticos. Se você não está envolvido, é provável que encontre alguém. Novas amizades, principalmente com pessoas que compartilham de seus interesses, estão no horizonte. Porém você precisa se afirmar mais.

Câncer (21/06 a 21/07)

Semana ideal para começar uma empresa. Você teve muitas idéias e impulsos criativos. Hoje é hora de escolher um e dar o primeiro passo para tornar sua visão uma realidade. Certifique-se que sua energia seja gasta nas pessoas e projetos que realmente valem a pena.

Leão (22/07 a 22/08)

Sua natureza amorosa recebe um impulso neste momento. Você parecerá mais atraente, por isso não se surpreenda com olhares admirados de estranhos. Se puder, tente programar um tempo sozinho com uma pessoa especial da sua vida. Aproveite que seus instintos estão melhores do que nunca!

Virgem (23/08 a 22/09)

Há uma batalha acontecendo entre o lado alto astral e o lado mais silencioso da sua personalidade. Isto é perfeitamente normal e vai terminar em uma saudável auto-realização. Se dê um tempo para trabalhar esses sentimentos. Tente ficar confortável e estimular algumas idéias.

Libra (23/09 a 22/10)

Você está se sentindo especialmente afetivo neste momento, libriano, principalmente no que diz respeito a pessoas mais próximas. Uma boa ideia seria pegar o telefone e conversar com pessoas que você não vê há muito tempo. Elas terão o prazer em ouvir você!

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você enfrentará um período frenético no trabalho. Prazos curtos e exigências praticamente irreais poderão lhe causar algum estresse. As coisas devem se acalmar um pouco e você terá mais tempo para a família. Além disso, como recompensa você receberá uma boa quantia de dinheiro.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu charme e habilidades sociais estão a um nível elevado, e sua jovialidade e dom para a conversa devem fazer de você um convidado bem-vindo em qualquer evento social. E você deve ser convidado para muitos deles – talvez demais! Aproveite este momento especial de sociabilidade e amizade.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Suas habilidades psíquicas e imaginação estão operando em um nível muito elevado, capricorniano. Nunca diga nunca! Só assim você conseguirá al-

cançar as suas ambições. No âmbito afetivo, é um bom momento para tratar as pessoas com mais carinho e amor.

Elas irão retribuí-lo e você se sentirá recompensado.

Aquário (21/01 a 19/02)

Seu charme e lógica estão trabalhando muito bem em conjunto nesta semana. Há sempre um lado positivo, e você não é só capaz de vê-lo como é bem preparado para ajudar todos a sua volta a ver também! Este é um bom momento para sair e animar um amigo que está deprimido.

Peixes (20/02 a 20/03)

Você precisa resolver vários labirintos e quebra-cabeças. Concentre sua energia em resolver os problemas e mantenha-se orientado para a solução. Não se esqueça de separar um tempo para passar com quem você gosta. A pessoa amada vai precisar muito da sua atenção nesta semana.