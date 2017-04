A humildade deve cheirar mal

Como todos os meses, fui fazer minhas compras no supermercado, feliz da vida, por minha patroa ter sido mais generosa daquela vez. Iria poder comprar aquela bolacha que meu filho tanto me pedia e também comprar um feijão de marca melhor… Era dia de festa! Fui ao supermercado com um sorriso de orelha a orelha.

Quando fui ao açougue pedir uma peça de carne, havia duas mulheres que se afastaram de mim.

Comentaram algo onde no meio havia: “fedendo”.

Infelizmente eu não tinha tanto tempo livre, dormia na casa da patroa e, naquele dia, assim que acordei, fui ao mercado para voltar com surpresas para o meu filho, sem tomar um banho, mas ainda assim não era motivo para me tratarem daquele jeito.

O moço do açougue fingiu que não me viu, tive que chamá-lo umas quatro vezes, e só havia um rapaz e eu na fila.

Peguei o pacote de biscoitos do meu filho e me direcionei ao caixa. Uma moça com uma criança no carrinho estavam na minha frente, já era de se esperar que se afastassem de mim.

Da próxima vez que fo naquele supermercado, devo tomar banho antes, ou melhorar nas vestimentas. Mas espera… Será que quem ganha pouco é merecedor de mau tratamento?

Deixa pra lá, vou ver o sorriso do meu filho hoje, preto por causa do biscoito que ele tanto gosta… Isso já me vale o dia.

