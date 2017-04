Idiomas, redação e informática estão entre os cursos da Escola do Parlamento de Itapevi

Idiomas, redação e informática estão entre os cursos da Escola do Parlamento...

Na última semana, a direção da Escola do Parlamento Dr. Osmar de Souza e a Câmara Municipal de Itapevi se reuniram para discutir das ações para 2017.

Na programação deste ano, a escola disponibilizará cursos de redação oficial, cerimonial público, informática, idiomas (inglês e espanhol), direito administrativo e constitucional, processo legislativo, previdência privada e complementar, gestão de gabinetes e atendimento, TCE e aspectos jurídicos, orçamento público e controladoria.

Segundo o presidente da Câmara Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi – PR), o objetivo da escola é oferecer capacitação de servidores públicos e sociedade, por meio de ações que provoque, motive e subsidie a qualificação do servidor e amplie o conhecimento do cidadão sobre os aspectos da administração pública e como ele pode participar e fiscalizar, destacou o presidente.

Os cursos são gratuitos. Mais informações pelo telefone: 4141-4472 ramal:222.