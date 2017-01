O presidente da Câmara Municipal de Itapevi, vereador Anderson Cavanha, o Bruxão do Táxi (PR), convocou sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, às 9 horas, com a seguinte pauta: reforma administrativa da prefeitura de Itapevi. As mudanças devem gerar uma economia anual de R$ 1,5 milhão aos cofres do município, segundo o prefeito Igor Soares.

A reforma prevê a extinção e alteração de nomenclatura de secretarias municipais, bem como extinção de cargos comissionados e de agentes políticos.

De acordo com a mensagem enviada por Igor aos vereadores, a proposta é extinguir quatro secretarias e 12 cargos comissionados ou de agentes políticos dotados dos maiores salários do Executivo Municipal.

“A medida ora proposta representa, desde logo, uma primeira e relevante redução de despesas da máquina pública, permitindo uma economia anual aproximada de R$ 1,5 milhão”, informou o prefeito Igor Soares.

Ao assumir o mandato dia 1º, Igor já havia destacado que, em meio à crise econômica do país, é preciso adotar medidas para conter despesas do município.

O presidente da Câmara elogiou a iniciativa da prefeitura. “A sociedade brasileira está a exigir de nós, administradores públicos, uma melhor eficiência no trato da coisa pública”, afirmou Bruxão do Táxi.

Dívida superior a R$ 40 milhões

A dívida da prefeitura de Itapevi ultrapassa os R$ 40 milhões, de acordo com levantamento preliminar divulgado pelo prefeito Igor Soares.

Com a situação financeira delicada, o município chegou a sofrer com falta de combustível para ambulâncias e viaturas da Guarda Municipal, de acordo com o atual prefeito. Além disso, o salário do funcionalismo correu o risco de não ser pago em dia.

“Já resolvemos a questão do fornecimento de combustível à prefeitura e as viaturas da guarda e as ambulâncias estão circulando normalmente”, declarou Igor Soares.

“Aos funcionários públicos, garanto que não mediremos esforços para pagar todo salário em dia, sempre no quinto dia útil do mês”.

O orçamento previsto da prefeitura de Itapevi para este ano é de R$ 631,7 milhões.