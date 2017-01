Igor Soares, Teco e vereadores eleitos tomam posse em Itapevi

No domingo, 1, aconteceu na Câmara Municipal de Itapevi, a cerimônia de posse dos 17 vereadores eleitos para a legislatura 2017 / 2020, do prefeito Igor Soares (PTN-Podemos) e do vice-prefeito, Teco (PSD). O deputado estadual João Caramez (PSDB) e a deputada federal Renata Abreu (PTN) acompanharam o evento.

Em seu discurso, Igor disse que tem a missão de resgatar o sorriso de cada itapeviense. “Podem contar com um prefeito que vai acordar cedo e dormir tarde. Um prefeito dinâmico, que vai olhar para frente e para o futuro. Nós vamos nos orgulhar, daqui a quatro anos, da cidade que nós vamos construir”, disse.

Após a solenidade na Câmara, Igor e Teco seguiram para o Paço Municipal para participar da cerimônia de transição de cargo, junto ao ex-prefeito Jaci Tadeu (PV).