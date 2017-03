Iguatemi Alphaville promove ações para o dia da mulher

Para lembrar o dia da mulher nesta quarta, 8, o shopping Iguatemi Alphaville vai oferecer as clientes tratamento vip no estacionamento, com cortesia do serviço de Valet. O horário de funcionamento é o mesmo, das 10h às 22h.

A loja Sephora vai promover workshops gratuitos de automaquiagem, das 10h às 21h. Cada oficina terá a participação máxima de 10 pessoas, que devem confirmar a presença com antecedência pelo telefone (11) 4209-1720.

Já o restaurante PF Chang’s conta com a ação de Cash Back (devolução do dinheiro) no valor de R$50 para quem consumir a partir de R$ 160, sem incluir a taxa de serviço. A promoção é válida até o dia 11 de março, das 11h às 23h e, no dia 12 de março das 11h às 22h. Para participar o cliente deve apresentar o post com benefício, disponível no Facebook: https://www.facebook.com/IguatemiAlphaville/ e Instagram (@iguatemialphaville) do empreendimento.

Também nesta quarta, a Bodytech oferece aulas abertas ao público. A partir das 7h, haverá chair dance e indoor cycle, às 9h15 pilates especial de membros inferiores e às 19h mais aula de de chair dance. Para participar é necessário confirmar presença antecipadamente, na recepção da academia.

E a loja de calçados Arezzo, que apresenta parte da nova coleção outono-inverno, vai conceder 10% de desconto em todos os produtos.

O Iguatemi Alphaville, está localizada na Alameda Rio Negro, 111, Alphaville – Barueri.