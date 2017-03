Inadimplência das empresas cresce 5,28% em janeiro

Pesquisa// Sudeste teve a maior concentração de dívidas registradas pelas empresas: 43,72% do total

O número de empresas inadimplentes aumentou 5,28% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o indicador divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) na semana passada.

O Sudeste teve a maior concentração de dívidas registradas pelas empresas: 43,72% do total de registros do país pertence a empresas da região. Isso se explica pelo fato de a região ter a maior participação no PIB (soma de todos os bens e serviços produzidos no país) brasileiro. (Com Agência Brasil)