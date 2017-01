O Osasco Audax iniciou a venda de ingressos para a estreia no Paulistão 2017 contra o São Paulo, dia 5 de fevereiro, na Arena Barueri. O jogo ficará marcado pela estreia de Rogério Ceni como treinador em jogos oficiais. O valor da entrada custa a partir de R$ 100 (meia R$ 50).

Torcedores do São Paulo reclamaram do valor do ingresso e chegaram a ameaçar um boicote à partida.

Com um carga total de 31.502 ingressos, as vendas foram iniciadas pela internet através do site bilheteriadigital.com

Confira os pontos de vendas, preços e setores:

INGRESSOS:

SETOR AUDAX: R$ 100 (Meia: R$ 50)

SETOR B (Torcida do São Paulo FC): R$ 100 (Meia: R$ 50)

SETOR A (Torcida do São Paulo FC): R$ 140 (Meia: R$ 70)

SETOR A-1 (Torcida do São Paulo FC): R$ 120 (Meia: R$ 60)

SETOR C (Torcida do São Paulo FC) R$ 140 (Meia: R$ 70)

SETOR C-1 (Torcida do São Paulo FC) R$ 120 (Meia: R$ 60)

PONTOS DE VENDA

Arena Barueri

Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001 – Jardim Belval, Barueri – SP

Horário de funcionamento: 10h às 17h (no dia do jogo até o início da partida)

Clube Floresta

R. Dona Primitiva Vianco, 405 – Centro, Osasco – SP

Horário de funcionamento: 10h às 17h

Estádio do Rochdale

Av. Brasil, 1361 – Rochdale, Osasco – SP

Horário de funcionamento: 10h às 17h

Mais pontos de venda aqui.