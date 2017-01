Em Osasco// Curso visa auxiliar na inclusão social de pessoas com deficiência auditiva

A Secretaria de Assistência Social (SAS) está com inscrições abertas até o dia 17 de fevereiro para a formação de novas turmas do projeto “Libras Para Todos”. O curso visa ajudar a promover a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva através do ensino da Língua Brasileira de Sinais. Mais informações pelo telefone 2183-6728, falar com Daniela.