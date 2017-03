A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 15, para um concurso público que visa preencher 161 vagas.

A prova está prevista para o dia 30 de abril e há vagas para profissionais com ensino médio e superior. A íntegra do edital pode ser consultada no site da Agência.

“Esse ano teremos novos contratos para gerenciar e fiscalizar nas áreas de rodovias, aeroportos e transporte rodoviário de passageiros”, disse o diretor geral da Artesp, Giovanni Pengue Filho. “Então, o preenchimento dessas novas vagas é de extrema importância para que a agência siga desempenhando suas funções com eficiência”.

A taxa de inscrição é de R$ 75 para o ensino médio e de R$ 100 para candidatos às vagas de ensino superior.

Ensino Superior

Para os candidatos com ensino superior há vagas para graduados em Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação, Gestão Pública, Economia, Ciências Contábeis e Administração de Empresas, além de algumas vagas para diplomados em qualquer área.

Os salários vão de R$ 2.777,00 a R$ 10.285,00, além dos benefícios previstos em Lei como vale transporte, vale refeição e assistência médica.

As inscrições deverão ser realizadas somente pelo site Concursos FCC até às 14 horas do dia 15 de março de 2017.

Dúvidas

Todos os questionamentos relacionados ao edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas por meio do Fale Conosco no endereço eletrônico ou pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas.