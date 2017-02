Instituição de Cotia ganha R$ 1 milhão em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Uma instituição de assistência social de Cotia foi a ganhadora do prêmio principal de fevereiro da Nota Fiscal Paulista.

A entidade, que atende cerca de 200 famílias carentes a cada mês, concorreu com 1.388 bilhetes eletrônicos e foi contemplada com R$ 1 milhão.

Os prêmios de R$ 500 mil saíram para um consumidor de São Paulo, que participou com 18 bilhetes, e para uma moradora de Registro, que teve um de seus 29 cupons sorteados.

A 99ª extração da Nota Fiscal Paulista ainda premiou uma entidade educacional de Santo André com R$ 100 mil.

A instituição, que concorreu com 31.071 bilhetes eletrônicos, desenvolve trabalhos de cunho socioeducativo junto a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Participaram do sorteio os consumidores cadastrados que efetuaram compras no mês de outubro de 2016 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 598 prêmios que somaram R$ 4,7 milhões.

O resultado está disponível no site da Nota Fiscal Paulista. Para verificar se algum bilhete foi premiado, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na abaSorteios > Visualizar Sorteios>Sorteio nº 99.

Outros usuários do programa também foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

Como Participar?

Para concorrer aos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento.

As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o aceite às regras dos sorteios, não há necessidade de repetir a adesão, que vale para todas as extrações.

Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para disputar aos prêmios.