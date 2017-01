Instituto Walmart seleciona 100 jovens para a Escola Social do Varejo

Estão abertas as inscrições para novas turmas da Escola Social do Varejo (ESV) em Osasco (SP). As inscrições vão até o dia 17 de fevereiro e podem participar da seleção jovens de 17 a 24 anos, que estejam cursando o terceiro ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio na rede pública.

São oferecidas 50 vagas para período matutino, das 8h às 12h, e outras 50 para o período vespertino, das 13h às 17h. O início das aulas está previsto para a primeira quinzena de março.

A ESV, programa do Instituto Walmart em parceria com o Instituto Aliança, prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

A duração da qualificação profissional é de 300 horas, composta por aulas teóricas e práticas, e durante a realização da formação são oferecidos material didático, uniforme, alimentação e auxílio-transporte. O certificado será emitido pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão. Após a etapa de formação, os jovens recebem apoio e orientação para se colocarem no mercado de trabalho.

Em seis anos, a Escola Social do Varejo já foi responsável por formar mais de 11 mil jovens. Cerca de 80% dos jovens que concluem a ESV ingressam em oportunidades efetivas de emprego ou em vagas de aprendizagem em empresas de médio e grande porte.

Como participar – As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro pelo email: esv.osascoi@gmail.com , ou pessoalmente no Walmart de Osasco: Av dos Autonomistas, 1828 – Entrada de Funcionários – Centro – Osasco. Informações pelo telefone: (11) 95245-6169.