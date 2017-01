Intel desenvolve modem 5G

A fabricante de processadores Intel está projetando o primeiro modem do mundo para conexão 5G. O equipamento teria a capacidade de downloads em até 5 Gbps. O aparelho deve agregar diversas bandas, utilizar frequências de baixa latência e adotar uma codificação avançada de canais para criar essa experiência online ímpar.

Nos EUA, as grandes operadoras de telefonia planejam implementar o 5G até 2020, enquanto a Coreia do Sul espera ter sua rede de altíssima velocidade pronta até 2018, para as Olimpíadas de Inverno.