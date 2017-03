Jardim Turíbio terá câmeras de videomonitoramento para combater criminalidade

A avenida Benedito Alves Turíbio, região que concentra um grande polo comercial da zona Sul, terá câmeras de videomonitoramento, interligadas à GCM e polícias Civil e Militar. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins (PTN), na manhã da quarta-feira, 29, durante reunião com comerciantes e o vereador Ni da Pizzaria (PTN).

De acordo com Lins o sistema de videomonitoramento em toda a cidade, que contará com 48 posições fixadas nos principais pontos da cidade, enviará imagens em tempo real agilizando o rastreamento e facilitando as apreensões de produtos de roubo e furto.

“As câmeras inibirão visivelmente a criminalidade e facilitarão a investigação da polícia, pois dispararão um alerta em tempo real sobre o veículo suspeito. A nossa cidade se prepara para o futuro e se organiza para combater a criminalidade”, afirmou.

Base móvel

Outro ponto destacado pelo prefeito foi a implantação de uma base móvel da GCM na região para oferecer mais segurança aos comerciantes e moradores.

Rogério Lins afirmou ainda que será aberto concurso público para aumentar o contingente da GCM, que atualmente conta com 226 profissionais. A prefeitura também planeja firmar parcerias com o governo do estado, responsável pelas ações de segurança, para aumentar o efetivo de policiais na cidade.