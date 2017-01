Jeep fechou 2016 na liderança no mercado dos SUVs

A Jeep fechou 2016 com um resultado histórico no Brasil: a liderança do segmento de SUVs, com 59.055 unidades emplacadas, participação de 20% na categoria. A virada sobre a Honda veio em dezembro, graças ao resultado do recém-lançado Jeep Compass, com 3.708 unidades – recorde para o segmento de SUVs médios.

“É uma satisfação enorme fechar o ano na liderança de vendas de SUVs no Brasil, dois anos à frente de nosso objetivo global”, afirma Sérgio Ferreira, diretor da Jeep para a América Latina.

Renegade e Compass

O Jeep Renegade teve 51.574 unidades emplacadas em 2016, que colocaram o modelo na 10º colocação do ranking de veículos de passeio, e na 2ª posição entre todos os SUVs à venda no país. Em relação a 2015, suas vendas tiveram incremento de 31,6%.

Já o Jeep Compass, com 6.560 unidades emplacadas em apenas dois meses, superou as expectativas iniciais, que previam vendas mensais na casa entre 2.000 e 2.500 unidades.

RANKING DE

EMPLACAMENTOS

DE SUVs – 2016

1º) Jeep (59.055)

2º) Honda (57.705)

3º) Ford (28.400)

4º) Renault (25.388)

5º) Hyundai (22.739)

6º) Toyota (13.348)

7º) Mitsubishi (12.128)

8º) Chevrolet (11.620)

9º) Peugeot (10.846)

10º) Nissan (10.717)

Fonte: Fenabrave