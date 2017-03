Leandro Conceição

O deputado federal osasquense Valmir Prascidelli defende a candidatura do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho ao governo do estado pelo PT nas eleições de 2018 e ataca o prefeito de São Paulo, João Doria, cotado para ser o nome do PSDB na disputa.

Doria tem chamado a atenção com ações inusitadas, como posar com uniformes de funcionários de áreas operacionais, como gari e jardineiro.

“João Doria tem feito marketing. O que ele tem feito na prefeitura de São Paulo não representa nada além de marketing e de privilegiar as empresas”.

Sobre Luiz Marinho, Prascidelli afirma que “é um dos principais nomes do partido, uma grande liderança no estado, já foi ministro, presidente da CUT”.

“Há uma blindagem da mídia ao PSDB”

O deputado federal também faz duras críticas aos governos do PSDB no estado e ao atual governador, Geraldo Alckmin.

“Nós temos o transporte sucateado, a saúde muito ruim, educação, segurança pública, enfim… Sem contar os inúmeros problemas de corrupção que a grande imprensa não trata, blinda o governo do estado”.