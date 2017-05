Uma grande festa marcou a 9ª edição do Jogo do Bem: “Amigos do Cafu” x “Amigos de Osasco”, no sábado, 29, no estádio do Rochdale, reunindo boleiros e artistas.

Promovido pela Fundação Cafu em parceria com a Prefeitura de Osasco, o jogo beneficente teve o placar final de 7×5 para os “Amigos do Cafu”. Porém, quem ganhou mesmo foi a solidariedade, já que o amistoso arrecadou mais de uma tonelada de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

Após a partida, a Fundação Cafu promoveu a “Feijoada do Bem” com direito a pagode, samba, rap e muita animação. Toda a renda da venda dos ingressos do evento foi revertida aos projetos sociais da entidade, fundada pelo ex-jogador Cafu, e que proporciona atendimento socioeducativo para mais de 900 crianças.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou dos primeiros 20 minutos do jogo, teve tempo suficiente para marcar um gol de pênalti.

Ao final do jogo, Lins frisou a importância da ação para Osasco. “Dia especial para nossa cidade. Quem venceu foi a solidariedade com mais de uma tonelada de alimentos arrecadados para as famílias carentes atendidas pelo Fundo Social e pela Fundação Cafu, que faz um trabalho extraordinário junto às crianças de baixa renda. Hoje temos o esporte e a solidariedade juntos por nossa cidade”, afirmou.

Cafu parabenizou a Prefeitura de Osasco pela parceria e destacou que pretende trazer outros eventos de cunho social a Osasco. “Tivemos a oportunidade de ajudar o Fundo Social, porém o mais importante é a causa nobre desta ação, que é ajudar as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Esse jogo sela a união e a amizade da Fundação Cafu com a cidade de Osasco”, afirmou.