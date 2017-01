O adolescente foi visto pela última vez nas mediações do Ceagesp, na Vila Leopoldina, e trajava camiseta amarela, bermuda jeans e boné

Jovem com problemas psiquiátricos desaparece próximo ao CEAGESP

O jovem Paulo Barros Sobrinho, de 24 anos, que sofre de problemas psiquiátricos e faz tratamento contínuo, está desaparecido desde o dia 04 de janeiro.

O adolescente foi visto pela última vez nas mediações do Ceagesp, na Vila Leopoldina, e trajava camiseta amarela, bermuda jeans e boné.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 91° DP – Distrito Policial de Ceagesp. A família está preocupada sem saber se o jovem está tomando os remédios e com medo de possíveis ameaças que Paulo relatou ter sofrido dias antes do desaparecimento.

Quem tiver informações sobre Paulo Barros Sobrinho entre em contato com Bruna no número (11) 9.6751.8559.