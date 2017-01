A ex-vereadora Karen Gaspar (PTdoB), uma das 14 parlamentares de Osasco que tiveram a prisão preventiva decretada no mês passado, na Operação Caça Fantasmas, do Ministério Público estadual, tenta na Justiça a redução do valor da fiança, estipulado em R$ 300 mil por acusado.

Karen alegou que conseguiu apenas R$ 20 mil, mediante um empréstimo e, com o Judiciário em recesso, conseguiu, nesta sexta-feira, 6, no Plantão Judiciário de 2ª Instância, liminar para que permaneça em liberdade até que um desembargador aprecie o pedido de redução no valor da fiança.