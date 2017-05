Ladrão é preso ao tentar roubar padaria com arma falsa no Primeiro de Maio

Ladrão é preso ao tentar roubar padaria com arma falsa no Primeiro...

Um homem de 21 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco, na noite desta segunda-feira, 1º, quando tentava roubar uma padaria no Jardim Primeiro de Maio.

Segundo a vítima, o autor entrou na padaria fingindo ser um cliente, se dirigiu ao caixa e, portando uma suposta arma de fogo, anunciou o assalto, tentando subtrair alguns maços de cigarros e uma quantia em dinheiro.



No entanto, alguns clientes perceberam que a arma do assaltante era falsa e o impediram. Após a chegada dos agentes da Guarda Civil, o indivíduo confessou que realmente tentou roubar o estabelecimento.

De acordo com a GCM, “o assaltante foi levado ao 5 º Distrito Policial, onde foi lavrado Boletim de ocorrência com base no art.157 do Código Penal, e permaneceu à disposição da Justiça”.