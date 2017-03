No sábado, 18, um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco após furtar uma cadeira de madeira em uma lanchonete na rua Primitiva Vianco.

O proprietária disse que estava alerta porque nas últimas semanas sumiram outras cadeiras do estabelecimento. No sábado, ao suspeitar do furto, acionou a GCM, que capturou o homem com o apoio de populares.

Faca

Os guardas encontraram uma faca de cozinha com o suspeito, que foi levado ao 05° Distrito Policial, onde foi elaborado Boletim de ocorrência por furto, permanecendo o indiciado a disposição da Justiça.