Ladrões invadem agência do Banco do Brasil no Centro de Osasco e furtam cofre

Ladrões invadem agência do Banco do Brasil no Centro de Osasco e...

A agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Antônio Agu, no Centro de Osasco teve o cofre furtado, entre a noite do domingo, 2 e a madrugada desta segunda, 3, de acordo com informações da Rádio Jovem Pan.

Segundo a polícia, os criminosos usaram uma chave mixa para entrar no banco pelos fundos, e seguiram direto para o primeiro andar do prédio, onde fica instalado o cofre.

Com o auxílio de um maçarico e outras ferramentas, a quadrilha roubou todo o dinheiro que havia no compartimento. Os caixas eletrônicos da agência bancária não foram violados.

Fuga

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local, o grupo já tinha fugido, levando uma quantia ainda não apurada. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.