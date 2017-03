Lei obriga painel com lista de medicamentos para entrega imediata nas unidades de saúde

Lei obriga painel com lista de medicamentos para entrega imediata nas unidades...

O prefeito Rubens Furlan (PSDB) sancionou a Lei 2502/2017, que obriga a fixação de painel com lista de medicamentos disponíveis para entrega imediata, em todas as unidades de saúde de Barueri.

A sanção do Projeto de Lei 08/2017 de autoria do vereador Rafa Gente da Gente (DEM), foi publicada no Diário Oficial dia 29.

A Lei também prevê que o painel fique em local de fácil acesso e seja atualizado toda vez que ocorrer alteração na lista de remédios.

Os nomes dos medicamentos também devem ser legíveis por pessoas com acuidade visual normal.