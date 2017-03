Leitor reclama de irregularidades no trânsito na avenida Sport Club Corinthians

Alô, Demutran! O leitor W.G enviou uma reclamação ao Visão Oeste sobre irregularidades no trânsito na esquina da avenida Sport Club Corinthians Paulista com a rua Açucena (rua do Clube ACM), em Osasco.

Uma delas é o estacionamento irregular de um veículo frequentemente parado sobre a faixa de pedestres na esquina. Além disso, uma oficina coloca carros em conserto sobre a calçada e dificulta a vida de quem está à pé.

“Esse carro fica diariamente estacionado sobre a faixa de pedestres e um pouco a frente, carros de uma oficina sendo arrumados sobre a calçada, além de um enorme latão de detritos bem no meio da calçada. Os pedestres tem que passar pelo meio da rua, que é de trânsito intenso”, reclamou.

Reclamações em vão

De acordo com ele, os frequentadores da área já reclamaram à prefeitura diversas vezes, sem sucesso.

“Já reclamamos várias vezes no 156, eles falam que vão acionar a Demutran, mas a Demutran nunca apareceu. A quem mais devemos recorrer?”, questiona.