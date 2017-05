Em março, a Câmara de Osasco manteve o veto ao projeto de lei (PL) que visava ampliar a licença maternidade das servidoras do município de quatro para seis meses. Agora, o vereador Renato Bonin apresentou projeto (PL 64/2017) com o mesmo objetivo.

“A referida mudança trará um grande benefício tanto para a servidora gestante quanto a seu filho, vez que o constante contato com a mãe e o aleitamento materno durante os primeiros meses de vida aumentam significativamente a imunidade do bebê, prevenindo inúmeras doenças”, justificou Bonin no projeto.

“A licença de quatro meses obriga a mãe a introduzir o uso de mamadeira ainda na fase vital do leite materno para alimentar seu bebê enquanto está no trabalho. Tal ato, na sua maioria, resulta em desmame precoce, perdendo muito dos benefícios que a amamentação exclusiva traz”, continua o vereador.

Para Bonin, caso a proposta passe a valer, “a Prefeitura do Município de Osasco terá uma redução de gastos, pois suas funcionárias trabalharão mais motivadas e faltarão menos ao trabalho por doença de seus filhos”.