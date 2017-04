LinkedIn chega a 500 milhões de usuários

A rede social voltada para empregos, o Linkedln, anunciou na segunda-feira, 24, ter chegado à marca de 500 milhões de usuários.

O meio bilhão de membros do site estão distribuídos em 200 países. Segundo o LinkedIn, a rede abriga mais de 10 milhões de empregos ativos e mais de 9 milhões de companhias.

A rede foi comprada pela Microsoft recentemente, em junho de 2016. À época, o LinkedIn contava com 433 milhões de usuários.

A transação, que movimentou US$ 26,2 bilhões, fez o LinkedIn ser incorporado ao segmento de Produtividade e Processos de Negócios da Microsoft.

Na rede, o usuário deixa seu currículo profissional digital disponível às empresas. Os profissionais contam ainda com a opção de fazer buscas por vagas.

Dicas

Embora no Brasil a rede ainda não seja grande e esteja longe de ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, vale a pena investir em uma imagem profissional virtual.

Entre as dicas para obter sucesso nesse espaço está manter o currículo sempre atualizado, pois muitas empresas fazem buscas diárias por novos perfis. Outra questão importante é a rede de contatos: é indicado não focar em amigos e sim em network, manter-se conectado com pessoas que interessam na vida profissional.