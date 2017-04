O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), declarou nesta sexta-feira, 7, que a prefeitura pretende abrir uma unidade do Portal do Trabalhador na zona Norte de Osasco até o final deste ano. Antes, o plano era abrir a unidade na região em 2018.

“Vamos consolidar, num futuro bem próximo, a gente espera que em outubro, novembro, no máximo, a abertura do Portal do Trabalhador da zona Norte”, disse o prefeito de Osasco.

Rogério Lins declarou ainda que planeja reabrir no dia 2 de maio, nas comemorações pelo Dia do Trabalhador (1º de Maio), o Portal do Trabalhador da zona Sul da cidade. Com ele, a cidade voltará a ter duas unidades do órgão. A do Centro foi reaberta em março.

“[Planejamos para] 2 de Maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador, a reabertura do Portal do Trabalhador da zona Sul”, declarou o prefeito Rogério Lins (PTN) nesta sexta-feira, 7.

O Portal do Trabalhador da zona Sul funcionava na avenida João de Andrade, Jardim Santo Antonio, e parou de funcionar no fim do ano passado. Ainda não foi divulgado o novo endereço da unidade ou se ela será reativada no mesmo local.

De acordo com a prefeitura, aproximadamente 200 empresas parceiras que contratam profissionais por meio do órgão.

O Portal do Trabalhador oferece serviços como emissão da Carteira de Trabalho, acesso ao Seguro-Desemprego, cursos de qualificação e acesso ao programa Bolsa Família, entre outros.

11 anos

Em 11 anos de atuação (tirando os meses que ficou fechando, entre dezembro, na gestão anterior, e março), o órgão atendeu aproximadamente, dois milhões de pessoas, inserindo mais de 60 mil pessoas no mercado de trabalho formal, de acordo com dados da prefeitura de Osasco.