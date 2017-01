Lins determina ação emergencial em auxílio às vítimas de enchentes

Em função das fortes chuvas que tem afetado Osasco nos últimos dias, o prefeito da cidade Rogério Lins (PTN) desmarcou seus compromissos de agenda desta terça-feira, 17, e determinou uma ação emergencial em auxílio às vítimas de enchentes.

“Estivemos no Jardim Rochdale, Portal e Açucará coordenando a ação que envolve Secretaria de Obras, Defesa Civil, Habitação, SECONTRU, além do suporte do Fundo Social de Solidariedade”, disse, em postagem no Facebook.

Segundo a página do prefeito, foram feitas ações de desobstrução e limpeza, e obras serão feitas nas regiões afetadas. “A equipe da Secretaria de Habitação está trabalhando na remoção de famílias que ao longo dos últimos anos foram ocupando irregularmente áreas de risco, para lugares adequados e seguros, e o Fundo Social de Solidariedade está trabalhando no amparo e assistência as famílias”.