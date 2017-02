Lins e Igor buscam recursos em Brasília

Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e Itapevi, Igor Soares, viajaram a Brasília esta semana para tentar viabilizar recursos para os municípios junto ao governo federal. Eles visitaram ministérios acompanhados da deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do PTN, partido de ambos.

O prefeito de Osasco se reuniu com representantes de ministérios para tentar viabilizar recursos para as áreas de saúde, habitação e infraestrutura.

No Ministério da Integração Nacional, ele foi recebido pelo ministro Helder Barbalho. Dentre os projetos apresentados, a conclusão da duplicação daVisconde de Nova Granada/Sport Club Corinthians, incluindo canalização do córrego João Alves, que custaria R$ 83,5 milhões, segundo a prefeitura.

Lins também apresentou projeto de R$ 123 milhões para construção de um novo sistema viário ligando as zonas Norte e Sul de Osasco.

Já no Ministério das Cidades, Rogério Lins reivindicou, junto ao ministro Bruno Cavalcanti de Araújo, a inclusão da cidade em mais projetos do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida; e que seja revista a decisão de suspender o financiamento do PAC para o projeto de urbanização do Jardim Santa Rita. A última liberação foi feita em agosto do ano passado, somando um total de R$ 28 milhões já investido em parte das obras.

Ao Ministério da Saúde, o pedido foi do pagamento de mais de R$17 milhões por ano para reforçar os atendimentos de alta complexidade na rede municipal, como serviços de UTI e cirurgias. Além disso, foram solicitadas a construção de novas UBSs e a liberação de emendas parlamentares que estão represadas nos ministérios.

Kassab

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, se reuniu com ministros como Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, para solicitar recursos para a implantação do projeto Cidade Digital, que interligaria os prédios públicos e aumentaria a eficiência da administração, afirmou.

Igor também esteve com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e com representantes dos ministérios da Saúde e da Educação.