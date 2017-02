Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins, e Itapevi, Igor Soares, ambos do PTN, embarcaram para Brasília na manhã desta terça-feira, 14, para tentar viabilizar recursos para os municípios junto ao governo federal.

Lins declarou, em vídeo postado em sua página no Facebook, que partiu à Capital federal “em busca de investimentos para a Saúde, Educação, infraestrutura, mobilidade urbana e mobilização de áreas livres”. De acordo com ele, “visitaremos deputados federais, ministérios e no final do dia eu volto com boas notícias”.

R$ 1,5 milhão em emendas

Igor postou uma foto junto à deputada federal Renata Abreu (PTN-SP). “Aproveitei o voo até Brasília para despachar com a nossa querida deputada federal Renata Abreu. A primeira boa notícia é que vamos receber mais meio milhão para investir em Itapevi. Ou seja, agora, vamos receber R$ 1,5 milhão de emendas da deputada”.

O prefeito de Itapevi declarou ainda que terá audiência com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Além disso, “vamos passar em diversos gabinetes da bancada paulista com a finalidade de solicitar emendas para a nossa cidade”.